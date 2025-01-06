Приднестровье обвинило Молдавию во лжи о помощи в закупке газа

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский назвал ложью сообщения о том, что Приднестровье отказывается от помощи Молдавии в закупке газа, и заявил, что таких предложений в принципе не поступало. Его слова приводит ТАСС.

«Ложь все это! Никаких предложений в адрес президента Приднестровья о помощи со стороны Молдовы либо там от других государств не поступало на сегодняшний день. Их нет», — заявил он.

Красносельский подчеркнул, что руководство Приднестровья неоднократно просило молдавские власти отказаться от мер экономического давления на республику.

О том, что Приднестровье отказалось от помощи Молдавии в вопросе закупки газа, 5 января заявил исполняющий обязанности председателя правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Молдавию предостерегли от решения проблемы Приднестровья силовыми методами.