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Президент Австрии поручил начать переговоры о коалиции

Президент Австрии поручил главе АПС начать переговоры о коалиции с АНП
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Global Look Press

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поручил главе Австрийской партии свободы (АПС) Герберту Киклю провести переговоры о формировании правительственной коалиции с правящей Австрийской народной партией (АНП). Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что по конституции обязан изучить шансы на формирование коалиции из партий, в сумме набравших более 50% голосов избирателей, что сделали АПС и АНП по итогам парламентских выборов.

После провала переговоров о формировании коалиционного правительства с социал-демократами (СДПА) канцлер Австрии Карл Нехаммер от Австрийской народной партии пообещал, что уйдет в отставку. Он рассказал о своем решении сложить полномочия федерального канцлера и председателя Австрийской народной партии в ближайшие дни, гарантируя при этом плавный переход власти. Новый канцлер Австрии после отставки действующего главы правительства Карла Нехаммера приступит к своим обязанностям на следующей неделе.

Ранее в столице Австрии прошли массовые протесты после парламентских выборов.

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