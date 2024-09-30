Массовые протесты прошли в столице Австрии после парламентских выборов

Спустя несколько часов после того, как на парламентских выборах в Австрии победила Австрийская партия свободы (АПС), в Вене начались массовые протесты. Об этом сообщает телеканал ORF.

Жители австрийской столицы выкрикивали различные лозунги, например «вся Вена ненавидит АПС». Случайных прохожих митингующие просили присоединиться к протестам.

29 сентября по итогам выборов в парламент Австрийская партия свободы (АПС) набрала 28,8% голосов. Эта партия выступает против антироссийских санкций. Второе место на выборах заняла Австрийская народная партия с 26,3%, третье — Социал-демократическая партия Австрии с 21,1%.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что действующее правительство страны на следующей неделе подаст прошение об отставке. Парламентарии будут продолжать работу до сформирования нового правительства. Позднее дер Беллен проведет переговоры со всеми представленными в нижней палате парламента партиями.

Ранее посол РФ в Вене заявил, что Австрия не сможет заместить российский газ.