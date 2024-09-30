Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Массовые протесты прошли в столице Австрии после парламентских выборов

Массовые протесты прошли в Вене после избрания Австрийской партии свободы

Спустя несколько часов после того, как на парламентских выборах в Австрии победила Австрийская партия свободы (АПС), в Вене начались массовые протесты. Об этом сообщает телеканал ORF.

Жители австрийской столицы выкрикивали различные лозунги, например «вся Вена ненавидит АПС». Случайных прохожих митингующие просили присоединиться к протестам.

29 сентября по итогам выборов в парламент Австрийская партия свободы (АПС) набрала 28,8% голосов. Эта партия выступает против антироссийских санкций. Второе место на выборах заняла Австрийская народная партия с 26,3%, третье — Социал-демократическая партия Австрии с 21,1%.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что действующее правительство страны на следующей неделе подаст прошение об отставке. Парламентарии будут продолжать работу до сформирования нового правительства. Позднее дер Беллен проведет переговоры со всеми представленными в нижней палате парламента партиями.

Ранее посол РФ в Вене заявил, что Австрия не сможет заместить российский газ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами