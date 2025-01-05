Новый канцлер Австрии вступит в должность на следующей неделе

Новый канцлер Австрии после отставки действующего главы правительства Карла Нехаммера приступит к своим обязанностям на следующей неделе. Об этом сообщил президент страны Александер Ван дер Беллен, его цитирует ТАСС.

«После ухода со своего поста Карла Нехаммера Австрия получит нового канцлера на время переходного периода», — сказал он.

Подробностей о кандидатуре нового канцлера он не привел. Его имя также не раскрывается.

В понедельник глава государства встретится с лидером победившей на выборах АПС Гербертом Киклем, чтобы обсудить «изменение обстановки».

После провала переговоров о формировании коалиционного правительства с социал-демократами (СДПА) канцлер Австрии Карл Нехаммер от Австрийской народной партии (АНП) пообещал, что уйдет в отставку. Он рассказал о своем решении сложить полномочия федерального канцлера и председателя Австрийской народной партии в ближайшие дни, гарантируя при этом плавный переход власти.

Ранее в столице Австрии прошли массовые протесты после парламентских выборов.