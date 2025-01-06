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Байден запретил бурить нефтегазовые скважины на шельфе

Байден объявил о запрете на бурение нефтегазовых скважин на шельфе у берегов США
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Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден запретил бурить нефтегазовые скважины на шельфе у атлантического и тихоокеанского побережья Соединенных Штатов. Сообщение распространила пресс-служба Белого дома.

«Я принимаю меры по защите восточного и западного побережий, восточной части Мексиканского залива и северной части Берингова моря Аляски от бурения нефтяных и газовых скважин», — говорится в заявлении Байдена.

Он отметил, что бурение «не стоит риска».

В прошлом году компания Chevron объявила о начале добычи нефти на месторождении в Мексиканском заливе с давлением 20 000 фунтов на квадратный дюйм (PSI), что на треть выше, чем на любой предыдущей скважине. Проект Anchor стоимостью $5,7 млрд использует специально разработанное оборудование от NOV, Dril-Quip и буровые суда Transocean. По словам аналитиков, новая технология бурения может позволить добыть до 5 млрд баррелей ранее недоступной нефти. Мфон Усоро из Wood Mackenzie отмечает, что проекты Chevron, Beacon Offshore Energy и BP могут обеспечить добычу 300 000 баррелей новой нефти в день и сделать доступными 2 млрд баррелей нефти в США.

Ранее Европа резко увеличила закупки трубопроводного газа у России.

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