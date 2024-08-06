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Европа резко увеличила закупки трубопроводного газа у России

Поставки российского газа в ЕС по «Турецкому потоку» выросли в 1,4 раза

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Поставки российского газа в Европу по «Турецкому потоку» по итогам первого полугодия взлетели на 40,5%, до 9,26 млрд куб. м. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Заметный рост объемов экспорта наблюдался в июле. В прошлом месяце объем прокачки составил более 1,5 млрд куб. м, что на 29% превышает июньский результат. В годовом выражении прирост составил 9%.

Среднесуточный объем прокачки газа из России в ЕС по «Турецкому потоку» в июле составил 48,9 млн куб. м. Это максимальный показатель с августа 2023 года, когда «Газпром» поставлял в день в среднем 49,4 млн куб. м.

На днях глава Shell Ваэль Саван заявил, что энергетический кризис в Европе закончился. По его словам, цены на газ, нефть и электроэнергию в регионе снизились и стабилизировались.

Ранее стало известно, что больше всего влияет на рост цен на газ в мире.

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