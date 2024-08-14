Эксперты прогнозируют рост добычи нефти в Мексиканском заливе

Компания Chevron объявила о начале добычи нефти на месторождении с давлением 20 000 фунтов на квадратный дюйм (PSI), что на треть выше, чем на любой предыдущей скважине. Об этом пишет агентство Reutres.

Проект Anchor стоимостью $5,7 млрд использует специально разработанное оборудование от NOV, Dril-Quip и буровые суда Transocean.

По словам аналитиков, новая технология бурения может позволить добыть до 5 млрд баррелей ранее недоступной нефти. Мфон Усоро из Wood Mackenzie отмечает, что проекты Chevron, Beacon Offshore Energy и BP могут обеспечить добычу 300 000 баррелей новой нефти в день и сделать доступными 2 млрд баррелей нефти в США.

Эксперты считают, что сверхвысокое давление станет ключевым фактором роста добычи в Мексиканском заливе. BP планирует использовать собственную технологию высокого давления для разработки 10 млрд баррелей известной нефти.

Аналитик Rystad Energy Адитья Рави отметил, что подобные месторождения с высоким давлением и температурой, которые могут выиграть от новой технологии, находятся у берегов Бразилии, Анголы и Нигерии. По его оценкам, более 5 млрд баррелей известных мировых запасов нефти и газа могут быть разработаны с помощью этой технологии.

На прошлой неделе Международное энергетическое агентство сообщило, что в июле мировое предложение нефти выросло на 230 тыс. баррелей в сутки до 103,4 млн баррелей. Это стало возможным благодаря увеличению поставок странами ОПЕК+, такими как Ирак и Саудовская Аравия. По прогнозам, в 2024 году предложение нефти продолжит расти.

Ранее Европа резко увеличила закупки трубопроводного газа у России.