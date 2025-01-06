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Макрон призвал Киев «вести реалистичные дискуссии» по территориальным вопросам

Макрон: Украине придется обсуждать территориальные вопросы, исходя из реалий
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Eliot Blondet/AbacaPress.com/Reuters

Киев в процессе урегулирования конфликта с Москвой должен обсуждать территориальные вопросы, исходя из сложившихся реалий. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступление которого транслировалось на официальной странице Елисейского дворца в социальной сети X.

Глава республики принял участие в конференции французских послов, состоявшейся в Париже. Во время мероприятия он обратил внимание, что для достижения мира украинскому руководству придется «вести реалистичные дискуссии» по территориальным вопросам.

В то же время Макрон выразил уверенность, что процесс урегулирования конфликта не может быть простым.

«Не может быть мирных инициатив по Украине без участия Украины. Также не может быть обеспечена европейская безопасность без участия Европы», — добавил президент.

19 декабря российский лидер Владимир Путин подвел итоги 2024 года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Тогда он заявил, что Москва готова вести переговоры с Киевом без предварительных условий. Однако диалог должен строиться с учетом реалий на земле, подчеркнул он.

Ранее на Украине зафиксировали рост числа граждан, поддерживающих идею территориальных уступок РФ ради мира.

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