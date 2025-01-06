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Американский журналист считает, что Украина не должна участвовать в переговорах

Журналист Хинкл: переговоры по Украине должны вестись между РФ и США
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Украина не должна участвовать в переговорах по урегулированию конфликта с Россией, они должны вестись между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение высказал американский журналист Джексон Хинкл в разговоре с РИА Новости.

«Украина не должна быть вовлечена в переговоры вообще. Думаю, это должно быть только между США и Россией, поскольку война идет между США и Россией», — заявил он.

По словам журналиста, США годами ведут войну против России, и спустя время «идет все большая эскалация».

Хинкл считает, что любой украинский президент «был бы марионеткой Запада», поэтому участие Киева в переговорах не требуется.

6 января государственный секретарь США Энтони Блинкен, комментируя контратаку украинской армии в Курской области, заявил, что позиции ВСУ в российском регионе имеют решающее значение на любых потенциальных переговорах.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов начать переговоры с Дональдом Трампом в конце января. ё

Ранее Зеленский рассказал, что Лукашенко извинился перед ним в первые дни начала конфликта.

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