Bild: президент РФ Путин может завершить конфликт на Украине в 2025 году

Президент Российской Федерации Владимир Путин может положить конец конфликту на Украине в 2025 году. Об этом пишет издание Bild.

По мнению авторов статьи, на это указывает подготовка администрации президента к избирательной кампании (парламентские выборы 2026 года. — прим. ред.).

«Кремль может завершить СВО в этом году и уже посылает соответствующие сигналы россиянам и международному сообществу», — говорится в публикации.

Еще одним фактором Bild назвал намерение избранного президента США Дональда Трампа завершить украинский конфликт сразу после инаугурации, которая запланирована на 20 января.

В июне прошлого года Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

Ранее в Киеве исключили возможность переговоров с Москвой.