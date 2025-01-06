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Алиев потребовал наказать виновных в авиакатастрофе в Казахстане

Алиев: Баку требует наказания виновных по делу об авиакатастрофе близ Актау
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал наказать виновных в крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines около Актау в Казахстане. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения», — заявил Алиев.

Он добавил, что сейчас специалисты расшифровывают записи с черных ящиков самолета. Алиев уверен, что благодаря этим записям будет известна вся картина трагедии и, как следствие, удастся найти всех виновных и наказать их.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту лайнера было 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 29 человек.

28 декабря президент России Владимир Путин позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и извинился за инцидент с крушением пассажирского самолета. По словам российского лидера, лайнер пытался зайти на посадку в Грозный, однако в этот момент административный центр Чечни, а также Владикавказ и Моздок были атакованы украинскими беспилотниками, и системы ПВО РФ отражали атаки.

В свою очередь, Алиев во время разговора с Путиным заявил, что воздушное судно подверглось внешнему воздействию в небе над территорией России.

Ранее в Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Актау.

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Крушение самолета в Казахстане
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