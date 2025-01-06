Рогов: ВСУ могут готовить провокацию против России перед инаугурацией Трампа

Украина планирует предпринять «кровавую провокацию» в отношении России, рассматриваются несколько дат. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Поступает информация, что киевский режим готовит провокацию в отношении регионов России», — сказал он.

Рогов утверждает, что провокацию могут предпринять как в канун заседания контактной группы по поддержке Украины, которое состоится 7 января на военной базе «Рамштайн» в ФРГ, так и в канун инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, 20 января.

«Цель — заполучить улучшение переговорных позиций, как это называют в офисе Зеленского, новую финансовую помощь и партии оружия», — считает он.

По его мнению, провокацией может стать попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) начать наступление на одном из участков линии фронта.

До этого российское подполье сообщало, что спецслужбы Украины готовят провокации в Николаеве с использованием осколков российских боеприпасов.

Ранее в подполье рассказали о целях ночных ударов по Украине.