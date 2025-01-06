Блинкен прокомментировал последние атаки ВСУ в Курской области

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области имеют решающее значение на любых потенциальных переговорах. Так он прокомментировал последние попытки Киева контратаковать в российском регионе, передает «Европейская правда».

Блинкен заявил, что уходящая администрация президента Джо Байдена хочет добиться, чтобы «Украина имела как можно сильнейшую руку для игры».

«Их позиция в Курской области важна, потому что, безусловно, это то, что будет учитываться в любых переговорах, которые могут состояться», — сказал госсекретарь США.

По его словам, даже в случае проведения переговоров, Украина все равно будет нуждаться в «адекватных гарантиях безопасности», поскольку Владимир Путин якобы не будет считать, что «игра окончена».

Утром 5 января ВСУ предприняли попытку наступления в Курской области, в которой участвовали два танка, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом. Атака началась на фоне подготовки к визиту на Украину будущего спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога. К 14:00 мск Минобороны России отчиталось об отражении наступления, заявив, что ВСУ за сутки потеряли до 340 человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Бликнен выразил недовольство сотрудничеством России и КНДР.