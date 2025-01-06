Названа причина, по которой Вашингтон может начать давить на Киев

РАН: США могут давить на Киев, если он не проявит готовности к переговорам с РФ

Вашингтон может оказать давление на Киев, если он не проявит готовности к переговорам с Москвой. Об этом говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.

«В случае, если Киев не проявит готовности к компромиссу, не исключено оказание Вашингтоном давления с целью коррекции позиции украинского руководства», — говорится в документе.

Из доклада следует, что в качестве принятых мер может быть прежде всего ограничение финансовой и военной помощи, а также проведение выборов, поскольку президент Украины Владимир Зеленский, как и Верховная рада, исчерпали сроки полномочий в 2024 году. В документе утверждается, что склонить Киев к серьезным компромиссам будет непросто.

Незадолго до этого американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Украина не должна участвовать в переговорах по урегулированию конфликта с Россией, весь переговорный процесс должен вестись между Москвой и Вашингтоном.

Накануне Зеленский отметил, что готов начать переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом в конце января.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что Украина отвергает переговоры.