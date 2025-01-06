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В РАН считают, что Иран продолжит ориентироваться на Россию и Китай

ИМЭМО РАН: Иран во внешней политике в 2025 году сохранит ориентацию на РФ и КНР
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Shutterstock/FOTODOM

Иран в своей внешней политике в 2025 году сохранит ориентацию на Россию и Китай, в том числе в рамках БРИКС+ и ШОС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН).

В докладе говорится, что в текущем году Иран на фоне санкционного давления и геополитической напряженности продолжит усилия по расширению экономических и политических связей с незападными партнерами и наращиванию своего присутствия в международных организациях.

Как отмечает агентство, в конце прошлого года лидеры Евразийского экономического союза одобрили решение о предоставлении Ирану статуса наблюдателя при ЕАЭС.

26 декабря сообщалось, что президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует посетить Москву 17 января.

Его пригласил президент РФ Владимир Путин для подписания нового договора о стратегическом партнерстве. Российский лидер отмечал, что новый договор между странами призван закрепить выход российско-иранских отношений на уровень стратегического партнерства.

Ранее Лавров раскрыл содержание договора России с Ираном.

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