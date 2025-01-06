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Глава МИД Франции прокомментировал конфуз с Бербок в Сирии

Глава МИД Франции Барро оценил отказ новых властей Сирии пожимать руку Бербок
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Gonzalo Fuentes/Reuters

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, комментируя отказ представителей новых властей Сирии пожимать руку его немецкой коллеге Анналене Бербок, заявил, что это не было целью их совместной поездки в страну. В то же время в беседе с RTL он заметил, что предпочел бы, если бы власти республики поступили иначе.

«Хотел бы я, чтобы [глава администрации Сирии] Ахмед аль-Шараа пожал руку моей немецкой коллеге? Ответ — да. Было ли это целью моей поездки? Ответ — нет», — подчеркнул Барро.

По его словам, в Дамаске он сосредоточился на таких вопросах, как судьба содержащихся в стране десятков тысяч боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России) и риски распространения арсенала оружия Асада.

«Если я не поеду в Сирию, кто защитит французов от этих угроз, их безопасность? Мы говорим с переходной властью, чтобы дать им очень четкие и очень жесткие сигналы о наших ожиданиях в плане политического перехода, чтобы Сирия могла восстановиться», — указал глава МИД Франции.

3 января представители новой администрации Сирии отказались пожать руку главе МИД Германии, которая прибыла в страну с необъявленным визитом. На опубликованной видеозаписи видно, как Бербок первой сходит с трапа правительственного самолета и направляется к делегации новой сирийской администрации. Сирийские политики при встрече прикладывают руки к сердцу, ясно давая понять, что не намерены пожимать руку министру. Через мгновение к ним подходит мужчина из немецкой делегации, которому сирийцы, наоборот, охотно протягивают руки.

Позже лицо Бербок было замазано на фото, которое опубликовали новые власти Сирии по итогам встречи в Дамаске.

Ранее в Германии назвали причину визита Бербок в Сирию.

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