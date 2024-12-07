В Бельгии заявили, что свыше тысячи человек поддержали иск против главы ЕК

Свыше тысячи граждан стран Евросоюза присоединились к иску против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу возможных нарушений с вакцинами против COVID-19 в период пандемии. Об этом заявил инициатор разбирательства, бельгийский активист Фредерик Балдан на встрече с представителями СМИ, передает РИА Новости.

«У нас более тысячи истцов», — заявил он.

По словам активиста, в число граждан входят члены неправительственных организаций и профессиональных объединений, а также официальные представители Венгрии и Польши.

Балдан добавил, что у него есть информация о том, что одобренные к применению вакцины «не прошли достаточную проверку» эффективности для борьбы с пандемией. Активист подчеркнул, что, несмотря на это, со стороны правительства были введены жесткие ограничения и обязательная вакцинация. Он отметил, что Еврокомиссия нарушала права граждан.

Фон дер Ляйен обвиняют в заключении контракта на закупку вакцины против COVID-19, испытания которой на тот момент не были завершены. Решение было принято ею после sms-переписки с главой компании Pfizer, без предварительного согласования со странами ЕС. В итоге из бюджета ЕС на это было потрачено €35,8 млрд.

Ранее прокуратура ЕС сорвала суд по обвинению фон дер Ляйен в коррупции.