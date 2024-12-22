Украинская армия разваливается из-за коррумпированного командования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

По ее словам, в рядах украинской армии «цветет и пахнет» коррупция. Своих людей устраивают в тыл, чтобы они не попали в пехоту.

Безуглая подчеркнула, что такие люди во время чисток остаются на своих местах, а на передовую отправляют тех, кто не давал взятку и является специалистом, неспособным к интригам.

Депутат добавила, что в результате некачественного менеджмента и принимаемых наверху решений армия Украины «гниет и разваливается».

7 декабря депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что командующий состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) требует от бойцов сдавать деньги в «общую кассу», угрожая в противном случае отправить на передовую.

Скороход добавила, что если раньше суммы были до 5 тысяч гривен, то теперь цена начинается от 25 тысяч.

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