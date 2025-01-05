Азаров: офис Зеленского делает все, чтобы мирные переговоры не состоялись

Офис президента Украины Владимира Зеленского делает все, чтобы переговоры по урегулированию ситуации в республике не состоялись. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

«В Украине нет легитимной власти, поэтому переговоры и заключение мира для этих негодяев равносильны смещению с должностей. Даже самый запуганный народ больше никогда за эту клику не проголосует», — написал экс-премьер.

Азаров добавил, что правительство Украины заинтересовано в продолжении конфликта. По его словам, это связано с тем, что так Киев сохранит власть и «огромнейшие коррупционные потоки». При этом Украина — единственная страна в Европе, которая имеет активную финансовую поддержку, подчеркнул экс-премьер.

3 января депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что единственным способом избежать разрушения Украины и восстановить ее экономику является заключение соглашений с Россией. Он также отметил, что продолжение конфликта ведет к уничтожению всех конкурентоспособных отраслей и транзитного потенциала украинской экономики.

Ранее Зеленскому задали неудобный вопрос о выдвижении на второй срок.