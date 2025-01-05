The Guardian: моральный дух ВСУ находится на самом низком уровне с начала СВО

Моральный дух солдат ВСУ находится на самом низком уровне за все время украинского конфликта. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Теперь 2025 год начинается с того, что моральный дух, возможно, находится на самом низком уровне за все время войны», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что 2023 год на Украине отметился «большими надеждами на то, что успехи Украины на поле боя отбросят Россию», однако уже к началу 2024 года украинская армия и население уже были настроены «на долгосрочную перспективу и не питали особых иллюзий» относительно возможностей ВСУ.

До этого The Washington Post (WP) со ссылкой на пехотинца 35-й бригады морской пехоты Украины Валентина писала, что ВСУ оказались озадачены «неограниченным количеством» россиян.

Ранее в России допустили применение «Орешника» в ответ на атаки со стороны ВСУ.