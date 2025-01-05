Заявления европейских либералов о росте популярности правых сил являются признанием провала их политики. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Либеральные партии в Европе, что левые, что центристские, давно роют себе могилу неадекватными ответами на вызовы нового времени. Это относится и к Австрии <...>, и к Франции, и к Британии, и к ФРГ», — написал сенатор.

По словам Пушкова, политика либералов потерпела провал в экономике, энергетике, а также в социальной и миграционной сферах. Глава комиссии подчеркнул, что именно такой исход событий привел к росту популярности правоконсервативных движений.

Накануне Пушков заявил, что Украина не может существовать самостоятельно без финансовой поддержки с Запада. Сенатор отметил, что данные Всемирного банка о ВВП республики в 175 миллиардов долларов являются недостоверными. Он подчеркнул, что Украина потеряла ряд промышленных регионов и около восьми миллионов граждан, которые эмигрировали в Европу.

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