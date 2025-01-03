Украина не может существовать самостоятельно без финансовой поддержки с Запада. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в интервью РИА Новости.

По словам Пушкова, в 2024 году западные страны, включая ЕС, США, Великобританию, Японию, Канаду, Австралию, а также международные организации, такие как МВФ и Всемирный банк, предоставили Киеву 41,7 миллиарда долларов, не включая военную помощь.

Сенатор также отметил, что данные Всемирного банка о ВВП Украины в 175 миллиардов долларов являются недостоверными. Он подчеркнул, что Украина потеряла ряд промышленных регионов и около восьми миллионов граждан, которые эмигрировали в Европу, что, по его мнению, должно было оказать значительное влияние на экономические показатели страны.

2 января бывший сотрудник посольства в США Андрей Телиженко заявил, что Украина проиграла конфликт с Россией еще в 2014 году, когда полностью «отдалась» Западу. По его мнению, Украина победила бы, только если не втянулась в военные действия и выторговала себе приемлемые преференции и со стороны Запада, и со стороны России.

Ранее на Западе признали, что Путин может положить конец украинскому конфликту.