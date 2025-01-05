В США анонсировали две крупные речи Байдена перед окончанием его срока

Президент США Джо Байден планирует дважды выступить перед американцами до окончания своего срока. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Президент Байден планирует произнести две крупные речи перед тем, как покинуть офис, в рамках попытки обозначить то, что он считает ключевым в своем наследии после более чем 50 лет работы в государственном аппарате», — говорится в материале.

По информации канала, первая речь будет посвящена зарубежной политике. Ее Байден планирует произнести после возвращения из поездки в Италию, которая завершится 12 января. После этого действующий глава Белого дома выступит с прощальным обращением к жителям США, отметили журналисты.

Президентский срок Байдена завершается 20 января. В ноябре прошлого года состоялись выборы президента США. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226.

2 января Трамп заявил, что президентство Байдена обернулось полной и абсолютной катастрофой для США. Он отметил, что мягкая миграционная политика действующего главы Белого дома привела к радикальному исламскому терроризму и другим преступлениям в Соединенных Штатах.

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