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Суд отклонил апелляцию на ордер на арест президента Южной Кореи

«Рёнхап»: суд Южной Кореи отклонил апелляцию на ордер на арест Юн Сок Ёля
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Global Look Press

Западный окружной суд Сеула отклонил ходатайство о судебном предписании в отношении ордера на арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Журналисты не приводят аргументы суда, которыми он руководствовался при отклонении апелляции.

31 декабря суд выдал ордер на арест временно отстраненного Юн Сок Ёля. Следователи подали запрос на документ после того, как он трижды не пришел на допрос по делу о введении военного положения. Это стало первым случаем в истории Южной Кореи, когда ордер на арест был выдан в отношении президента.

В этот же день юристы главы Южной Кореи заявили, что ордер на его арест является незаконным и недействительным. Они указали на то, что документ, выданный следственным органом, не имеющим права на расследование этого преступления, нарушает закон. По их мнению, ордер должен был выдать другой суд в соответствии с прецедентами.

Ранее Южной Корее предрекли «полный крах» в 2025 году.

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