Бывший канцлер Австрии отказался возглавить Австрийскую народную партию

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц не планирует возглавлять Австрийскую народную партию (АНП) после провала переговоров с социал-демократами о создании правящей коалиции по итогам парламентских выборов в сентябре. Об этом сообщает газета Bild.

По данным источников издания, в АНП в последние шесть недель обсуждался вопрос возвращения Курца в качестве главы партии при возможном провале переговоров о коалиции и проведении новых выборов, на которых он бы стал основным кандидатом в канцлеры от консерваторов. Некоторые ведущие политики в АНП ратовали за то, чтобы Курц возглавил ее вместо Карла Нехаммера.

По мнению Bild, причина, по которой Курц не хочет становиться лидером АНП, состоит в том, что партия разыскивает такого руководителя, который готов стать вице-канцлером при заключении коалиции с Австрийской партией свободы (АПС) во главе с Гербертом Киклем, тогда Кикль стал бы канцлером.

Накануне канцлер Австрии Карл Нехаммер от АНП заявил, что уйдет в отставку.

Ранее в столице Австрии прошли массовые протесты после парламентских выборов.