Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили, что в ЕС увидели сущность режима Зеленского

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский показал ЕС свою сущность решением по газу из РФ
close
Bernadett Szabo/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал жителям Евросоюза свою сущность и сущность его режима после решения Киева о приостановке транзита российского газа через территорию Украины. Об этом на своем канале в YouTube заявил депутат Рады Артем Дмитрук.

«Страдают (европейцы. — прим. ред.) от режима Зеленского, и это хорошо, что это происходит. Это хорошо, то есть все больше людей узнает, кто такой Зеленский и что такое режим Зеленского», — подчеркнул он.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что контракта на транзит российского газа в ЕС через украинскую территорию «не будет уже, все ясно». Украинский президент Владимир Зеленский не допустил даже опции транзита российского газа с участием третьих стран, так как «это то же самое, что передавать деньги России».

Цена газа в Европе после прекращения транзита через Украину взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине оскорбили Зеленского из-за его решения по газу из России.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами