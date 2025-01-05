Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал жителям Евросоюза свою сущность и сущность его режима после решения Киева о приостановке транзита российского газа через территорию Украины. Об этом на своем канале в YouTube заявил депутат Рады Артем Дмитрук.

«Страдают (европейцы. — прим. ред.) от режима Зеленского, и это хорошо, что это происходит. Это хорошо, то есть все больше людей узнает, кто такой Зеленский и что такое режим Зеленского», — подчеркнул он.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что контракта на транзит российского газа в ЕС через украинскую территорию «не будет уже, все ясно». Украинский президент Владимир Зеленский не допустил даже опции транзита российского газа с участием третьих стран, так как «это то же самое, что передавать деньги России».

Цена газа в Европе после прекращения транзита через Украину взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине оскорбили Зеленского из-за его решения по газу из России.