Израиль ждет согласия ХАМАС для сделки по заложникам

Основные детали потенциальной сделки между ХАМАС и Израилем по освобождению заложников согласованы, ожидается согласие Палестины по заключению соглашения на условиях Израиля. Об этом со ссылкой на источники сообщает 12-й канал израильского телевидения.

Как сообщили источники телеканала, одним из наиболее явных препятствий к соглашению между ХАМАС и Израилем по заложникам стал отказ палестинского движения раскрыть имена заложников, которых освободят на начальном этапе. В ХАМАС отмечали, сообщает телеканал, что движению необходима недельная пауза в целях поиска заложников.

3 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США по-прежнему считает возможным заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС.

Ранее Путин осудил действия Израиля в секторе Газа.