Трамп назвал большую ошибку Великобритании в Северном море

План Великобритании по отказу от добычи нефти и газа в Северном море является большой ошибкой. Такое мнение высказал Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Великобритания совершает очень большую ошибку. Откройте Северное море. Избавьтесь от ветряных мельниц!» — написал политик.

К посту Трамп прикрепил ссылку на заявление корпорации APA, принадлежащей американской нефтедобывающей компании Apache, которая намерена свернуть свою деятельность в Северном море к 2029 году из-за высоких налогов и экологических норм.

В 2022 году британское правительство ввело налог на сверхприбыль для производителей нефти и газа до 38%, в результате чего общая ставка для местных производителей нефти и газа достигла 78%. По состоянию на 2021 год почти половина газа, попадающего на рынок Великобритании, добывалась на британском шельфе Северного моря. В 2023 году Лондон выдал сотни новых лицензий на разработку нефтегазовых месторождений в этом районе.

1 января The Times писала, что власти Великобритании опасаются роста цен на энергию из-за прекращения транзита российского газа через территорию Украины.

Ранее экономист оценил вероятность глобальной торговой войны из-за Трампа.