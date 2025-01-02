В Британии обеспокоены решением Украины по транзиту российского газа

Власти Великобритании опасаются роста цен на энергию из-за прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Об этом пишет Times.

«Цены на газ выросли после того, как российские поставки прекратились в Европу через Украину, что вызвало опасения по поводу очередного резкого роста счетов за электроэнергию в Великобритании», — говорится в публикации.

При этом источники в британском правительстве подчеркнули, что поставки газа в Великобританию изолированы от закрытия трубопровода, так как большая часть газа поступает из Северного моря. Сжиженный природный газ (СПГ) поставляют США и Катар.

До этого бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис заявил, что решение о прекращении транзита российского газа через территорию Украины, принятое ЕС и Киевом, является преступным.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.