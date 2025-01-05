WP: Маск в первые дни 2025 года стал контролировать мировую политику

Американский предпрниматель Илон Маск в первые дни 2025 года фактически стал контролировать мировую политику посредством публикаций на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter). Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«За первые три дня 2025 года Илон Маск контролировал мировую политику, публикуя десятки кратких, зачастую провокационных постов для своих 210 миллионов подписчиков в X», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает газета, Маск призвал короля Карла III распустить парламент и назначить новые всеобщие выборы, а также опубликовал мемы и шквал нападок на премьер-министра Кира Стармера.

Кроме того, Маск сообщил, что вскоре проведет прямую трансляцию беседы с Элис Вайдель, кандидатом на пост канцлера от правой партии «Альтернатива для Германии».

Маск обвинял Стармера в соучастии в массовых изнасилованиях девочек в королевстве.

По данным газеты The Telegraph, более тысячи девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд, в состав которых входили мужчины — выходцы из азиатских стран, в городе Телфорд. Аналогичные преступления были раскрыты и в других городах Великобритании. Газета отмечает, что никто не был привлечен к ответственности за неспособность предотвратить эти преступления, в том числе начальники полиции и прокуроры.

Под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины. Однако теперь раздаются призывы к публичному расследованию длительной систематической сексуальной эксплуатации детей.

Ранее Шольц прокомментировал критику от Илона Маска.