Шольц прокомментировал критику от Илона Маска

Шольц заявил, что не будет бороться за внимание Маска

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не будет бороться за его расположение американского бизнесмена Илона Маска. Об этом он заявил в интервью изданию Stern.

«Я не считаю, что можно завоевать расположение господина Маска. Я с радостью оставляю это другим. В социальных сетях много людей, которые хотят привлечь внимание резкими высказываниями», — сказал Шольц.

31 декабря Маск назвал президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера «антидемократическим тираном». Таким образом он оценил слова активистки Наоми Зайбт. Та осудила выступление Штайнмайера против внешнего влияния на немецкие выборы.

Незадолго до этого Маск оскорбил Шольца, назвав его «болваном» и «дерьмом». Также бизнесмен поддержал ультраправую партию «Альтернатива для Германии».

Шольц в новогоднем обращении к немецкому народу ответил Маску, не упомянув его имени, что граждане Германии решают, что будет происходить в их стране, а не «владельцы социальных сетей».

Ранее Маск объяснил, почему поддерживает ультраправую партию «Альтернатива для Германии».