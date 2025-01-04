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Стало известно, как премьер Британии ответит Маску на обвинения в свой адрес

Bloomberg: премьер Британии не захотел отвечать Маску на обвинения в свой адрес
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Claudia Greco/Reuters

Премьер Британии Кир Стармер не намерен отвечать американскому предпринимателю Илону Маску на обвинения в соучастии в массовых изнасилованиях девочек в стране. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Регулярная критика со стороны ключевого члена команды избранного президента Дональда Трампа вряд ли является идеальным вариантом, но Стармер сказал помощникам, что не видит смысла в перепалках с Маском или любым другим его критиком», — говорится в сообщении издания.

Как сообщили источники агентства, Стармер «не поддастся внешнему давлению, даже если это означает, что управление иногда будет казаться изнурительным».

До этого Маск обвинил Стармера в соучастии в массовых изнасилованиях девочек в королевстве.

По данным газеты The Telegraph, более тысячи девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд, в состав которых входили мужчины-выходцы из азиатских стран, в городе Телфорд. Аналогичные преступления были раскрыты и в других городах Великобритании. Газета отмечает, что никто не был привлечен к ответственности за неспособность предотвратить эти преступления, в том числе начальники полиции и прокуроры.

Под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины. Однако теперь раздаются призывы к публичному расследованию длительной систематической сексуальной эксплуатации детей.

Ранее Маск призвал провести новые выборы в Великобритании.

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