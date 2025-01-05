В России оценили вероятность улучшения отношений с Западом в 2025 году

Политолог Марков: нормализация отношений с Западом в 2025 году возможна

Нормализация отношений России со странами Запада в наступившем году возможна, для этого необходим мир на Украине и «восстановление дипломатии». Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог Сергей Марков.

«Путь нормализации очевиден: это мир на Украине и восстановление дипломатических отношений. Экономические санкции, я думаю, сниматься не будут, а вот восстановление дипломатии в полной мере возможно», — отметил он.

По словам аналитика, на Западе существует «партия войны» и «партия мира»: первая ориентируется на глобалистские элиты и межнациональные корпорации, а вторая – на традиционные элиты.

Марков подчеркнул, что на данный момент сложно сказать, какая из упомянутых им партий одержит победу, однако это не исключает возможности стабилизации отношений России и Запада.

До этого политолог Адриэль Касонта заявлял, что администрация избранного президента США Дональда Трампа может смягчить свою стратегию в отношении России с целью противодействия Китаю.

Ранее в Китае захотели усилить сотрудничество с Россией.