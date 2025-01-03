Эксперт объяснил, почему Трамп может смягчить подход к России

Политолог Касонта: Трамп может смягчить подход к России для сдерживания Китая

Администрация избранного президента США Дональда Трампа может смягчить свою стратегию в отношении России с целью противодействия Китаю. Об этом в беседе с РИА Новости заявил политолог Адриэль Касонта.

«Долгосрочная цель США понятна: ограничение роста Китая. Для достижения этой цели администрация Трампа может смягчить свою позицию по отношению к России в попытке использовать Москву в качестве противовеса Пекину», — подчеркнул аналитик.

Касонта отметил, что цель Трампа – сохранить гегемонию США в мире.

Соответствующий подход, считает Касонта, может трансформировать мировую геополитику в течение ближайших десятилетий.

Политолог обратил внимание на то, что администрация Трампа может сократить роль Соединенных Штатов в конфликте на Украине, однако такой шаг не нужно оценивать в качестве проявление дружелюбия.

До этого обозреватель портала 19FortyFive Дэниел Дэвис заявлял, что Трамп может рассмотреть территориальные уступки со стороны Украины ради прекращения российско-украинского конфликта.

По его словам, Трамп с самого начала своей кампании дал понять, что завершит конфликт на Украине «за один день», и он стал еще более настойчивым в стремлении к урегулированию путем переговоров после победы на выборах.

Ранее Токаев раскрыл, от чего зависит решение конфликта на Украине.