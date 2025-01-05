Журналист Хинкл задал вопрос Зеленскому, сколько он заработал на конфликте

У украинского лидера Владимира Зеленского нужно спросить, сколько он и его политические сторонники смогли заработать денег на продолжении конфликта на Украине. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский журналист Джексон Хинкл.

«Сколько денег вы и ваше мафиозное государство украли на этой войне?» — задал вопрос журналист.

По словам Хинкла, многие представители СМИ не задают украинскому лидеру «правильных» вопросов.

Среди таковых американский журналист также назвал вопросы о запрете православной церкви на Украине, об ударах ВСУ по мирному населению кассетными боеприпасами и об избранном президенте США Дональде Трампе.

До этого депутат Верховной рады страны Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что Зеленского необходимо наказать за вред Украине.

Ранее в США заявили, что Зеленский пытается сказать правду об окончании конфликта.