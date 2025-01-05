Офицер ВСУ Тарас: Украине остается только соглашаться на требования России

Украине придется соглашаться на любые требования России. Об этом заявил ротный командир 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) капитан Тарас в интервью газете The Washington Post.

Он отметил, что в данный момент ситуация для Украины «хуже, чем на старте».

«О чем мы можем договориться? Мы можем только кивать головой и соглашаться на их требования », — считает украинский военный.

По мнению офицера, в ВСУ сложилась ужасающая ситуация с личным составом. Он сообщил, что украинской армии не хватает мобилизованных, чтобы восполнить потери.

Издание подчеркивает, что ВС Украины не имеют возможности сдержать наступление российских войск. Солдаты рассказали Washington Post о низком боевом духе и высокой усталости.

«Сейчас ситуация для новых ребят выглядит настолько скверной, что я не осуждаю тех, кто дезертирует», — сказал военный 35-й бригады Александр.

До этого командир 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий выразил обеспокоенность в связи с тем, что украинских военных в форме с опаской встречают в городах.

Ранее украинский блогер Назарчик заявил, что его похитили сотрудники ТЦК.