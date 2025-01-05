Трамп провел встречу с «главным союзником в Европе»

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в резиденцию избранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида) для переговоров. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Встреча укрепляет надежды сторонников Мелони на то, что консервативный итальянский премьер-министр станет главным союзником Трампа в Европе», — говорится в публикации.

NYT пишет, что повестка дня встречи была неясна, но наблюдатели ожидали, что Мелони обсудит с Трампом смягчение разногласий республиканца с европейскими странами.

Газета отмечает, что встреча итальянского премьера с Трампом состоялась всего за несколько дней до поездки действующего главы американской администрации Джо Байдена, которая запланирована на 9–12 января. Как пишет NYT, в Италии у Байдена запланированы встречи с Мелони, а также с папой Римским Франциском.

До этого газета Il Messaggero допустила, что неожиданный визит Мелони может быть связан с задержанием в Иране в середине декабря итальянской журналистки Чечилии Сала. Тегеран хотел обменять женщину на инженера, арестованного за несколько дней до этого в аэропорту Милана по запросу США. Отмечается, что арест был произведен в связи с нарушением санкций из-за передачи Ирану технологий БПЛА. Слушание по его делу запланировано на 15 января.

Ранее Байден поцеловал Мелони.