Байден на прощание поцеловал премьер-министра Италии Мелони

Президент США Джо Байден на прощание поцеловал в макушку премьер-министра Италии Джорджу Мелони после рабочей встречи в Овальном кабинете. Соответствующую видеозапись опубликовали «Известия».

На кадрах видно, что Мелони никак не отреагировала на жест американского лидера, в то время как сам он выглядит достаточно воодушевленным.

Пользователи социальной сети X назвали поцелуй Байдена «новым дипломатическим трендом».

До этого премьер-министр Италии рассказала, что мечтала стать певицей или волейболисткой. По словам 47-летней Мелони, о карьере политика она никогда не задумывалась. Должности премьер-министра в ее списке мечтаний никогда не было.

22 февраля стало известно, что Байден рассматривает принятие мер по ужесточению миграционной политики, в соответствии с которыми будет сложнее просить политическое убежище в Соединенных Штатах. Если администрация Байдена пойдет на такой шаг, то в США будет приостановлено действие гарантий, которые дают любому, кто окажется на американской земле, право просить убежища, а также начнет действовать политика двухпартийного законопроекта по безопасности границ.

Ранее Маск обвинил Байдена во лжи.