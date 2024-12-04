Шольц назвал Россию и КНР главными источниками киберугрозы для Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что главные угрозы в области кибербезопасности для страны исходят из России и Китая. Об этом сообщает Reuters.

Шольц отметил, что немецкое правительство считает эти угрозы серьезной проблемой.

По его словам, Германия сталкивается со значительными рисками саботажа, что заставляет ее более эффективно готовиться к потенциальным атакам.

До этого администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена представила стратегию по укреплению кибербезопасности в свете угроз от китайских хакеров. Реализация этой стратегии включает в себя «конкретные меры для защиты трубопроводной системы, электрических сетей, систем водоснабжения и другой критически важной инфраструктуры США», а также направлена на предотвращение хакерских атак на электронную почту государственных чиновников.

В конце ноября Минпромторг заказал экспертно-аналитическое исследование, в рамках которого будут подготовлены предложения по созданию в России национальной системы кибербезопасности для автомобилей.

Ранее сообщалось, что российских школьников и студентов обучат кибербезопасности.