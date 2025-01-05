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СК выяснил, кто ударил по машине российских журналистов в ДНР

СК: удар по машине российских журналистов в ДНР нанесли ВСУ
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Gleb Garanich/Reuters

Российских журналистов в Донецкой народной республике (ДНР) атаковали вооруженные формирования Украины, передает ТАСС со ссылкой на военное следственное управление по объединенной группировке войск.

По данным СК, на трассе ДонецкГорловка украинский БПЛА-камикадзе ударил по автомобилю с журналистами.

«В результате указанной атаки ранения, несовместимые с жизнью получил один человек, еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести», — заявили в ведомстве и добавили, что раненые госпитализированы.

В ходе атаки внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов получил несовместимые с жизнью травмы. Корреспондент РИА Новости Максим Романенко рассказал, что после съемки последствий обстрелов в Горловке сотрудники СМИ направлялись обратно в Донецк, тогда по их машине и ударил дрон. Он сам в результате произошедшего получил контузию и ссадины на лице, остальные тоже пострадали.

Ранее у памятника Ленину в ДНР оторвало руку в результате обстрела.

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