СК выяснил, кто ударил по машине российских журналистов в ДНР

Российских журналистов в Донецкой народной республике (ДНР) атаковали вооруженные формирования Украины, передает ТАСС со ссылкой на военное следственное управление по объединенной группировке войск.

По данным СК, на трассе Донецк — Горловка украинский БПЛА-камикадзе ударил по автомобилю с журналистами.

«В результате указанной атаки ранения, несовместимые с жизнью получил один человек, еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести», — заявили в ведомстве и добавили, что раненые госпитализированы.

В ходе атаки внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов получил несовместимые с жизнью травмы. Корреспондент РИА Новости Максим Романенко рассказал, что после съемки последствий обстрелов в Горловке сотрудники СМИ направлялись обратно в Донецк, тогда по их машине и ударил дрон. Он сам в результате произошедшего получил контузию и ссадины на лице, остальные тоже пострадали.

Ранее у памятника Ленину в ДНР оторвало руку в результате обстрела.