Западное стремление к недостижимой победе Украины лишь укрепило позиции России на потенциальных переговорах. Об этом пишет портал UnHerd.

«Отвергнув предыдущие возможности для переговоров, — когда Украина находилась в лучшем положении, — западные лидеры позволили России закрепить свои военные достижения и лишили президента РФ Владимира Путина стимулов идти на компромисс», — пишет портал.

Портал отмечает, что, несмотря на заверения избранного президента США Дональда Трампа быстро закончить конфликт, в реальности этого добиться будет трудно.

Среди прочего, UnHerd утверждает, что неизбежное возвращение Трампа в Белый дом кардинально изменило ход дискуссии об украинском конфликте, и Запад «неохотно признает», что этот конфликт может закончиться только путем переговоров или краха Украины «под гнетом истощенных людских ресурсов и сил».

В конце декабря министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российская сторона слышит сигналы от команды Трампа о заинтересованности в возобновлении диалога между Москвой и Вашингтоном. Однако Россию не устраивают предложения команды Трампа по украинскому вопросу, отметил глава МИД РФ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее администрации Трампа предрекли «гражданскую войну» из-за Украины.