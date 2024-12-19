Премьер Италии рассказала о своих отношениях с Илоном Маском

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассказала, что дружит с американским предпринимателем Илоном Маском и считает, что это несет пользу стране. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что может быть одновременно подругой Маска и возглавлять правительство, которое первым в Европе приняло закон, регламентирующий деятельность частных лиц в космосе.

По словам Мелони, у нее хорошие отношения с множеством людей, но это не значит, что она кому-то подчиняется. Премьер Италии добавила, что не допускает никаких внешних вмешательств, а также отстаивает национальные интересы.

В ноябре президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что Маску следует уважать суверенитет Италии и не давать непрошеных советов итальянским властям.

12 ноября Маск на своей странице в соцсети Х прокомментировал решение римского суда об отмене отправки в Албанию семи нелегальных мигрантов. Предприниматель посоветовал ответственным за такое решение уйти со своих постов.

Ранее Маск назвал демографический кризис в ЕС неизбежным.