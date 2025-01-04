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МИД РФ заявил, что Вашингтон спровоцировал начало СВО

Мирошник: США накачкой Киева вооружениями сами спровоцировали СВО
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Нина Зотина/РИА Новости

США, поставляя вооружение Киеву для атак на Донбасс и Россию, сами спровоцировали начало специальной военной операции (СВО). С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, слова которого передает ТАСС.

»Блинкен признал, что США накачивали Киев вооружениями еще до начала СВО! Интересно, что же тогда говорилось о «неспровоцированной и немотивированной агрессии России»? Разве поставки оружия для атак на Донбасс и Россию не являются мотивом для СВО?» — сказал Мирошник.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 января заявил, что Вашингтон начал поставки вооружения Киеву еще до начала специальной военной операции.

Как отметил Блинкен, Украина в обозримом будущем вряд ли вернет территории, которые уже вошли в состав России по результатам референдумов.

Ранее Блинкен оценил вероятность прямого столкновения США и России.

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