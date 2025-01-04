Блинкен оценил вероятность прямого столкновения США и России

Блинкен: США не находятся на грани прямого столкновения с Россией

Соединенные Штаты не находятся на грани прямого столкновения с Россией. Об этом в интервью The New York Times заявил госсекретарь уходящей администрации США Энтони Блинкен.

«Мы справлялись со своими опасениями так, чтобы избежать конфликта с Россией. Я не думаю, что мы близки к прямому конфликту, но необходимо быть очень внимательными», — сказал он.

Блинкен также подчеркнул, что американцы не поддерживают инициативу участия в военных конфликтах.

Кроме того, Блинкен рассказал, что Вашингтон начал поставки вооружения Киеву еще до начала специальной военной операции (СВО).

6 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия стремится не допустить прямого конфликта с Североатлантическим альянсом (НАТО). Дипломат отметил, что не соглашается с тезисом о том, что в России на политическом уровне говорится о неизбежности третьей мировой войны.

Ранее в США показали карту действий третьей мировой войны.