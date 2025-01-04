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В Госдуме выступили с заявлением о поставках американского оружия Киеву до начала СВО

Депутат Журова: НАТО поставляли Украине оружие до СВО, готовясь к конфликту
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Алексей Майшев/РИА Новости

Начало поставок США оружия Украине до начала специальной военной операции (СВО) свидетельствует о подготовке Североатлантического альянса к конфликту с Россией. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова.

По ее словам, НАТО подбиралось к границам России «всяческими путями». Парламентарий отметила, что у российской стороны нет сомнений, что произошедшее на Украине «планировалось заранее».

«Поэтому явно и [передача] вооружений планировалась как следующий этап. Наши просто поймали эту ситуацию раньше, чем на нас попытались напасть. У нас была информация однозначно, не просто так президенту докладывали», — сказала депутат.

В январе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты начали тайно поставлять Украине вооружения еще до начала СВО.

Ранее США пообещали помогать Украине вплоть до инаугурации Трампа.

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