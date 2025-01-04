Захарова отреагировала на признание США в вооружении Украины до начала СВО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Соединенные Штаты вооружали Украину задолго до начала специальной военной операции (СВО).

«Россия об этом говорила много лет. И про накачку Штатами и Британией Украины оружием, и про бесконечные натовские учения в акватории Черного моря с нарушением российских границ, и про опасное сближение военной авиации западных стран с гражданскими воздушными судами в воздушном пространстве нашей страны», — сказала дипломат.

По ее словам, именно поэтому демилитаризация Украины и обеспечение безопасности РФ являются одной из задач спецоперации.

В январе Блинкен заявил, что Вашингтон начал поставки вооружения Киеву еще до начала СВО.

В конце декабря президент США Джо Байден объявил о выделении Украине почти $2,5 млрд. Новый пакет помощи направлен на безопасность страны. В него вошли $1,25 млрд для украинской армии и $1,22 млрд в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI).

Ранее США пообещали помогать Украине вплоть до инаугурации Трампа.