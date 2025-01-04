Заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена о применении РФ ядерного оружия — лживая игра. Такое мнение высказал депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

По его словам, цель Блинкена — создать разрыв между Москвой и Пекином в контексте ядерного оружия.

«Вот только сегодня США не верят даже в Европе, с чего они взяли, что им поверит страна, которую они так яростно демонизируют?» — сказал депутат.

Накануне Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен по поводу возможного применения Россией ядерного оружия, несмотря на многократные заявления Москвы о том, что таких планов нет. Также он высказал мнение, что Китай мог бы сыграть роль сдерживающего фактора в этой ситуации.

3 января американский журнал National Interest писал, что российские подлодки проекта 885М «Ясень-М» превосходят флот Военно-морских сил США и Североатлантического альянса. В статье отмечается, что подлодки «Ясень-М» могут вплотную подойти к субмаринам противника и внезапно атаковать своими 533-миллиметровыми торпедами. Кроме того, российские подлодки оснащены передовым ракетным вооружением, включая крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также гиперзвуковые комплексы «Циркон».

Ранее Джо Байден обсуждал удары по ядерным объектам Ирана.