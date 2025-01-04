Песков прокомментировал запрос Вучича на разговор с Путиным

Контакты президента РФ Владимира Путина с друзьями и партнерами согласовываются максимально оперативно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Разговоры с нашими друзьями и партнерами на высшем и иных уровнях согласовываются максимально оперативно», — подчеркнул он.

4 января сообщалось, что Вучич позвонит Путину в связи с подтверждением США ввода санкций против российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» NIS.

В конце декабря вице-премьер Сербии Александар Вулин утверждал, что перед уходом администрация президента США Джо Байдена пытается надавить на Белград по вопросу антироссийских санкций. Он уточнил, что речь идет о NIS, в отношении которой Вашингтон принял ограничительные меры спустя три года после начала СВО. Вице-премьер задался вопросом, не связан ли этот шаг с необходимостью «сломить сербское руководство» до смены власти в США. До этого Вучич исключил, что страна введет санкции в отношении России из-за мер США против NIS.

Ранее Токаев оценил мнение Путина о Казахстане.