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Токаев оценил мнение Путина о Казахстане

Токаев заявил, что Путин опытен и хорошо понимает большое значение Казахстана
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что президент РФ Владимир Путин хорошо понимает большое значение Казахстана, поскольку является опытным государственным деятелем. С такими словами Токаев выступил в интервью «Ана тілі».

По словам Токаева, Путин осознает, что Казахстан — это важная страна с крупнейшей экономикой в ​​Центральноазиатском регионе, и поэтому Россия активно работает над укреплением торгово-экономических и инвестиционных связей с этой страной. Подчеркивается, что две страны соединяет самая длинная непрерывная сухопутная граница, поэтому «иначе и быть не может».

«Приезд почти половины членов правительства России в Астану свидетельствует о высокой стратегической значимости Казахстана для России», — отметил Токаев.

Сообщается, что в ходе государственного визита российского лидера в Казахстан в ноябре 2024 года Токаев с Путиным неформально общались четыре часа, что укрепило их понимание по ряду вопросов международной повестки.

«Я открыто изложил суть многосторонней политики Казахстана», — рассказал Токаев.

До этого президент России Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Ново-Огарево.

Ранее Путин назвал обмеление Каспия большой проблемой нескольких государств.

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