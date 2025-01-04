Президент Сербии намерен позвонить Путину

Президент Сербии Александар Вучич намерен запросить телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в конце января на фоне данных о введении Соединенными Штатами санкций в отношении российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Слова Вучича передает ТАСС.

«США введут санкции не какие-то общие или финансовые, а всеобъемлющие санкции против нашей компании NIS… Я рассчитываю на разговор с Путиным и планирую запросить его примерно 25-27 января, когда станет ясно, какие результаты принесли мои переговоры с новой американской администрацией (по вопросу о санкциях – прим. ред.)», — подчеркнул он.

2 января Вучич сообщил об итогах переговоров с заместителем госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе Фернандесом, на которых в том числе обсуждались санкции против российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS).

Как рассказал сербский лидер, разговор получился тяжелым, но открытым и искренним.

Он добавил, что сможет раскрыть детали переговоров в ближайшие дни.

В конце декабря вице-премьер Сербии Александар Вулин утверждал, что перед уходом администрация президента США Джо Байдена пытается надавить на Белград по вопросу антироссийских санкций. Он уточнил, что речь идет о NIS, в отношении которой Вашингтон принял ограничительные меры спустя три года после начала СВО. Вице-премьер задался вопросом, не связан ли этот шаг с необходимостью «сломить сербское руководство» до смены власти в США. До этого Вучич исключил, что страна введет санкции в отношении России из-за мер США против NIS.

Ранее Вучич предрек скорый запуск «Северного потока».